Homem é preso por invadir casa e estuprar menor de idade no AM

Homem foi preso em flagrante dentro de hospital na região | Foto: Divulgação

Na manhã deste domingo (29), por volta de 9h, policiais militares lotados em Jutaí, interior do Amazonas, receberam uma denuncia anonima de uma ocorrência de estupro de vulnerável ocorrido por um homem de 19 anos, identificado como Raumisson Magno Lacerda.

De acordo com a vítima, que tinha 16 anos, Raumisson era seu vizinho e invadiu a residencia onde a menor morava, a levando para o banheiro de sua casa, localizada na Avenida Grande Circular, Bairro São Pedro, Jutaí-AM, onde consumou o ato com a menor.

Ao receber a denúncia, os policiais se deslocaram a casa do infrator, onde receberam a informação de que Raumisson estaria internado no Hospital Regional de Jutaí, com a guarnição se deslocando ao local para realizar a prisão.

Ao chegarem na unidade hospitalar, encontraram o homem, que foi preso em flagrante, com a guarnição permanecendo no local aguardando a liberação médica para encaminha-lo ao 56° DIP para os procedimentos legais. A vítima foi encaminhada ao Hospital para realização de exame de conjunção carnal.