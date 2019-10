Vídeo:dupla mata homem a tiros e fere garçonete de bar no Novo Aleixo

Manaus - Arnaldo Repolho da Silva, de 30 anos, foi assassinado com um tiro na nuca, na noite deste domingo (29), enquanto bebia em um bar, na avenida Autaz Mirim, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Na mesma ação criminosa, uma mulher foi baleada e levada para o hospital.

Segundo informações da polícia, dois homens chegaram ao local e, em seguida, um deles atirou nas costas da vítima. O crime ocorreu por volta das 21h30.

Arnaldo, que havia chegado minutos depois ao bar para tomar cervejas, morreu na hora sentado com as pernas cruzadas.

Antes da fuga, o segundo pistoleiro ainda efetuou três tiros contra a garçonete Elana N. de A., de 21 anos. A vítima foi atingida com um tiro no tórax, um no pescoço e outro no abdômen.

A mulher foi socorrida e levada pela proprietária do bar ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste, para procedimentos cirúrgicos.

Os assassinos fugiram sem serem identificados. O corpo de Arnaldo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia. Imagens de câmeras de segurança próximo ao bar devem ajudar a identificar os autores.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu inquérito policial para investigar o assassinato.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo