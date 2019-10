Suspeito por latrocínio tentado é preso na zona Norte de Manaus

Suspeito Ivanilson dos Santos Silva, de 27 anos | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus – Um mandado de prisão preventiva no nome de Ivanilson dos Santos Silva, de 27 anos, suspeito de latrocínio tentado, foi cumprido na manhã desta segunda-feira (30). A apreensão aconteceu por volta das 11h, na rua Pará, comunidade Luiz Otávio, bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus.

A operação foi comandada pelos policiais civis do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob comando do delegado Jander Mafra, titular da unidade. Ele contou que o crime aconteceu na última sexta-feira (27), na comunidade Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, quando o suspeito tentou roubar um deficiente visual com uma arma branca, mas a irmã da vítima entrou em confronto para impedir o delito.

Delegado Jander Mafra, titular do 6º DIP | Foto: Divulgação/PC-AM

“A mulher tentou atirar objetos em direção a Ivanilson, mas acabou sendo atingida por diversos golpes de faca desferidos pelo criminoso. Depois da formalização do Boletim de Ocorrência (BO), iniciamos os procedimentos de diligências e, após a expedição da ordem judicial, a nossa equipe passou a montar campana próximo ao endereço do autor do delito. Hoje, quando trafegava em uma motocicleta, nós o surpreendemos e logramos êxito na prisão dele”, relatou o titular.

O delegado contou ainda sobre o plano de fuga do suspeito para Manacapuru, distante 68 quilômetros em linha reta da capital.

Ivanilson foi indiciado por latrocínio tentado. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).