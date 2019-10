Corpo decapitado é encontrado em área de mata do Tarumã, em Manaus

A imprensa não teve acesso ao local exato onde estava o corpo. | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um corpo decapitado foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (30), em uma área de mata no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A área, de difícil acesso, fica localizada atrás de um condomínio na avenida Torquato Tapajós, devido a localidade a polícia só atendeu a ocorrência no inicio da tarde. A imprensa não teve acesso ao local exato onde estava o corpo.



O cadáver foi achado por um catador de materiais recicláveis. A suspeita é que o corpo foi arrastado para a área após o temporal que atingiu a capital na última sexta-feira (27). "Vou na região com frequência para coletar latinhas que são despejadas no igarapé. Antes da chuva o corpo não estava lá. Hoje senti o mau cheiro e vi o corpo entre as árvores", disse o jovem, de 20 anos.

Polícias da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e com auxilio de alguns moradores arrastaram o corpo até uma área onde seria possível a remoção por parte do Instituto Médico Legal (IML).

A cabeça não foi encontrada na região. A vítima apresentava uma tatuagem de uma carpa no ombro direito e aguarda reconhecimento.

A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) investiga o caso.