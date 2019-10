Mulher atrai homem para a morte em praça do Águas Claras

| Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Manaus - Robson Oliveira Simão, de 24 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (30), por volta das 19h30, na esquina das ruas I9 e I3, na Comunidade Águas Claras, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. O homem teria ido ao local para encontrar uma mulher desconhecida.

Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência com denúncias de tiros com arma de fogo no local.

De acordo com o Tenente Ericksen Gomes da 27 Cicom, Robson foi atraído por uma mulher, ainda não identificada, até uma praça, quando foi surpreendido por homens, também não identificados, que efetuaram os disparos.

"Ele foi atingido e, mesmo sangrando, correu até a esquina onde caiu morto. A mulher entrou dentro no veículo e fugiu com os comparsas" disse o tenente.

Conforme perícia, realizada por agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Robson foi atingido com dois tiros nas costas. Após os procedimentos, funcionários do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo.

Robson já foi preso por tráfico de drogas em uma área de invasão no conjunto Águas Claras. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).