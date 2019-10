Adolescente é executado na frente da família no Aleixo

| Foto: Josemar Antunes

Manaus - Por volta das 22h50 desta segunda-feira (30), um adolescente identificado como Andrew Mendes de Oliveira, de 14 anos, foi assassinado a tiros dentro da sua residência, localizada na rua Gabriel Gonçalves, bairro Aleixo, zona Centro-Sul da Capital.

Segundo informações dos populares, há dois dias, dois homens em uma moto passaram pelo local observando os passos do rapaz.

Policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para a ocorrência e apuraram as informações preliminares com os familiares.

"O líder da igreja de Andrew, contou que a vítima deixou o tráfico de drogas há dois meses, mas infelizmente foi vítima desse acerto de contas devido a vida passada. Os familiares não desconfiam de quem sejam os suspeitos, pois o autor dos disparos estava com capacete na cabeça", disse o tenente Dantas Soeiro da 16ª Cicom.

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) compareceram no local para checar com vizinhos e familiares as descrições dos suspeitos e informações do menor para que a equipe construa o perfil da vítima e prossiga com as investigações.

Os funcionários do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), realizaram a perícia do crime e identificaram seis tiros, na região do pescoço, nuca, costa, abdômen e perna. Após os procedimentos, liberaram o corpo para que fosse removido pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento da publicação desta matéria nenhum dos suspeitos haviam sido localizados.