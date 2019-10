Vídeo: número de delegacias de apoio à mulher é baixo no Amazonas

Cada Distrito de Polícia precisa ter pelo menos uma policial mulher | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Em manaus existem tem três delegacias especializadas em crimes contra a mulher, mas no interior do estado do Amazonas são apenas 10. O número de unidades é considerado baixo de acordo com a demanda.

No primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 13 mil denúncias de violência doméstica contra mulheres. Os crimes vão desde assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica até casos de mulheres assassinadas pelos próprios companheiros.

O número de denúncias aumentou em todo o estado | Foto: Reprodução TV Em Tempo

O Amazonas possui 296 delegados e desse número, apenas 60 são mulheres. Para a delegada titular da especializada em Manaus, Débora Mafra, o número de delegacias para defesa da mulher no Estado é baixo, assim como o número de mulheres atuando nos distritos policiais.

Em todo o Estado há apenas 11 delegacias especializadas em crimes contra a mulher e de total três são localizadas na capital, ou seja, 91,7% dos municípios não possuem unidades especificas de proteção a mulher.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Samara Maciel, Jackson Salvaterra e Marcelo Macedo

Texto Web: Bruna Oliveira