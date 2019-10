Homem é morto com sete tiros no bairro Praça 14, em Manaus

O padrasto da vítima, informou à polícia que desconhece a motivação do crime e se a vítima recebia ameaças de mortes. | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O autônomo André Rodrigues Cabral, de 25 anos, foi executado com sete tiros, na noite de quarta-feira (2), no bairro Praça 14 de Janeiro , na Zona Sul de Manaus. A vítima morreu no hospital.



De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu por volta das 21h30, na rua Japurá. André estava na frente de uma drogaria quando foi surpreendido a tiros por autoria desconhecida.

O jovem foi socorrido com vida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas não resistiu aos ferimentos por volta das 22h30, do mesmo dia.

O padrasto da vítima, que não teve a identidade revelada, informou à polícia que desconhece a motivação do crime e se a vítima recebia ameaças de mortes.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia. Imagens de câmeras de segurança nas proximidades do crime podem ajudar na identificação da autoria. A DEHS vai investigar o assassinato.