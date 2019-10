Polícia prende homem com drogas dentro do coletivo na Zona Leste

Manaus- Os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nesta quarta-feira (2), por volta das 22h30, detiveram um homem de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas, dentro de um coletivo, na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira , próximo a posto de gasolina da rede Atem, zona leste da capital. Com ele foram apreendidas oito trouxinhas, sendo seis supostamente de cocaína e duas supostamente de maconha, uma balança de precisão e R$ 332,45 em espécie.

A ocorrência se deu em Ação Catraca da Operação Águia. Policiais das viaturas 6442 e 6439, que atenderam à ocorrência, relataram que, ao entrar no veículo coletivo, verificaram um rapaz em atitude suspeita. Na abordagem e revista pessoal, foi encontrado no bolso dele o material apreendido. Questionado sobre o material, o suspeito informou que estava traficando no bairro Grande Vitória e que aquele material seria o que restou.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria