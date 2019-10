Homem é procurado por envolvimento em latrocínio na zona leste

Suspeito procurado pela polícia | Foto: Reprodução

Manaus – Suspeito de envolvimento em latrocínio, um homem identificado como Pierre Batista Marques é procurado da polícia. O crime aconteceu no último dia 21 de setembro, a vítima foi o servente de pedreiro, identificado como Ruy Coelho Campos, que tinha 26 anos, na rua Dom Milton Corrêa, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

O delegado Guilherme Torres, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), solicita a colaboração da população para divulgar a imagem do suspeito com o intuito localiza-lo para que as autoridades policiais possam apreender o criminoso.



“Na ocasião do delito, o infrator, acompanhado de um comparsa, que já foi identificado e preso por policiais civis, efetuou um disparo de arma de fogo contra Ruy, após a vítima reagir a um roubo”, disse o delegado.

As pessoas que tiverem informações sobre localização do suspeito, podem entrar em contato com as equipes da DERFD pelo número: (92) 99148-5290 ou o 181.