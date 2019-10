Vídeo: dupla envolvida em roubos tráfico e latrocínio são presos

Suspeitos apreendidos | Foto: Alailson Santos – PCAM

Manaus - Policiais Civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) prenderam, em flagrante, uma dupla autora de diversos roubos de veículos, celulares e tráfico de drogas no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Além das prisões de Aluízio de Oliveira Anjos, de 21 anos, e Igor Matheus Nascimento de Souza, de 20 anos, foram recuperados três veículos, sendo dois carros e uma motocicleta.

Pierre Batista Marques está foragido. Ao lado de Aluísio, ele é o autor do latrocínio que vitimou o servente de pedreiro Ruy Coelho Santos, 26, ocorrido em 21 de setembro deste ano. Conforme a Polícia Civil, as investigações sobre o grupo criminoso iniciaram após o latrocínio, onde dois elementos armados renderam a vítima e, após reação, dispararam um tiro no pescoço da vítima. Eles roubaram dinheiro do caixa do estabelecimento comercial e, em seguida, fugiram.

"A polícia identificou o Aluísio como um dos autores desse crime, além do mandado de prisão que ele tem em aberto. A área que o Aluísio se escondia era um local com diversos becos, e todas as vezes eles conseguiam fugir da polícia. Na madrugada antes da prisão, a dupla roubou um veículo modelo Gol. Eles estavam trafegando em um veículo modelo C4 Pallas com restrição de roubo. Uma motocicleta roubada estava no local onde eles se escondiam, pois era uma área de difícil acesso”, relatou o delegado Guilherme Torres, titular da especializada.

O delegado disse, ainda, que o foragido Pierre foi quem efetuou o disparo que culminou na morte do servente de pedreiro. Já Igor e o Aluísio atuaram diretamente no roubo do veículo Gol, do C4 pallas, da motocicleta e de um veículo modelo Fiat Uno.

“Ao todo, eles têm aproximadamente cinco inquéritos instaurados por roubo majorado. Além do latrocínio, o Aluísio tem cinco boletins de ocorrência contra ele, mandado por trafico de drogas. As investigações apontam que a dupla cometia roubos de veículos e celulares. Eles confessaram os crimes, informaram que o latrocínio não foi planejado, e confessaram ainda o roubo dos carros. Na verdade, eles pegam esses veículos e vendem, não é para desmanche. O Aluísio é o principal líder dessa quadrilha, era ele quem coordenava”, informou Guilherme Torres.

Aluísio foi autuado em cumprimento a mandado de prisão por tráfico de drogas, latrocínio e em flagrante por roubo majorado. Igor foi autuado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis na Derfd, Igor será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, zona sul. Aluísio será encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo