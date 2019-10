Homem é preso suspeito de estupro no Jorge Teixeira

Manaus - Os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite desta quinta-feira (3), um homem de 47 anos, suspeito de estupro de vulnerável no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.



Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta das 19h, a guarnição foi acionada por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para verificar uma ocorrência de estupro de vulnerável na rua Cravinho, conjunto João Paulo II. Os policiais se dirigiram ao endereço informado na denúncia e, no local, conversaram com a mãe da criança.

A criança confirmou que os abusos foram cometidos por seu tio e informou que foi abusada duas vezes por ele. O suspeito, que estava no local, negou as acusações.

Diante dos fatos, o suspeito, a vítima e as testemunhas foram encaminhadas à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para os procedimentos legais. Na delegacia foi constatado que o suspeito já responde pelo crime de estupro.

*Com informações da assessoria