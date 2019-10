Polícia deflagra Operação 'Cruzada' na Zona Norte de Manaus

Manaus - A segunda fase da operação "Cruzada" deflagrada na manhã desta sexta-feira (4), pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), resultou na prisão de 59 pessoas. A ação cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas e crimes conexos - como assassinatos, extorsão, sequestros e roubos.

Durante os trabalhos na invasão Monte Horebe, no bairro Lago Azul, na Zona Norte, envolvendo mais de 500 agentes da segurança pública, entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foram encontrados um "Tribunal do Crime", uma "cova" e "degradação ambiental".

A operação teve início no dia 27 de setembro deste ano | Foto: Alailson Santos/PC-AM

A operação teve início no dia 27 de setembro deste ano, quando resultou na prisão de 55 pessoas ligadas a organizações criminosas. Nesta sexta-feira (4), mais quatro pessoas foram capturadas. Ao todo, 51 suspeitos foram presos em flagrante.



De acordo com o coronel Louismar Bonates, titular da SSP-AM, os trabalhos de inteligência em campo estão ocorrendo na ocupação da área de invasão visando prender pessoas ligadas a facções criminosas.

"Hoje estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em um bairro e uma invasão a partir de investigação realizada pela Polícia Civil, por meio dos Distritos Integrados de Polícia que atuam nos bairros da Zona Norte. Nesta operação, são cerca de 100 alvos da polícia que estão à margem da lei", disse.

O titular da SSP-AM informou, ainda, que foi montado um plantão para recebimento de denúncias anônimas por meio do telefone 181, o disque-denúncia.

Segundo o secretário de segurança, a população poderá auxiliar os trabalhos policiais em tempo real, apontando a localização de suspeitos e o endereço de bocas de fumo.

Além da varredura policial, estão sendo montadas três barreiras de trânsito para fechar o cerco em possíveis rotas de fuga, além do monitoramento aéreo da área.

Também estiveram dando apoio na operação o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, e o delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos.

Primeira operação

Hoje (4), foram apreendidos mais dois revólveres com munições, além de entorpecentes. | Foto: Divulgação

A primeira fase da operação "Cruzada" foi realizada em 12 bairros na Zona Sul de Manaus no mês de setembro. Durante duas semanas de trabalhos, foram presas 62 pessoas suspeitas de crimes como tráfico de drogas, roubos e homicídios.



Ao longo da operação iniciada no dia 27 deste mês, foram apreendidos drogas e 18 armas de fogo. Hoje (4), foram apreendidos mais dois revólveres com munições, além de entorpecentes.