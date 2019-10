'Caso Flávio': 5 suspeitos da morte de engenheiro são presos em Manaus

Suspeitos estão presos na DEHS | Foto: Josemar Antunes

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas prendeu cinco suspeitos de envolvimento no homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos. Ele foi encontrado morto na tarde da última segunda-feira (30/09) em um terreno no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, horas depois de estar no condomínio Passaredo, no bairro Ponta Negra, na casa de Alejandro Molina Valeiko, que ainda não foi preso.

Atendendo à solicitação da Polícia Civil, a Justiça do Amazonas decretou, na quinta-feira (04/10), a prisão de seis pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio e ocultação de cadáver do engenheiro. Estão presos na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) José Edvandro Martins de Souza Junior, 31, Elielton Magno de Menezes Gomes Junior, 22, e o chefe de cozinha Vitorio Del Gatto. Os três estavam na casa junto com Alejandro e Flávio na noite do último domingo (29/09).

O policial militar Elizeu da Paz de Souza, 37, que está lotado na Casa Militar da Prefeitura de Manaus e, conforme investigações, seria segurança de Alejandro, foi preso. Alejandro é filho da primeira-dama do município de Manaus. Outro preso foi Mayc Vinicius Teixeira Parede, 37. Conforme as investigações, Elizeu e Mayc estiveram juntos no condomínio na noite em que ocorreu o homicídio de Flávio.

Corpo encontrado em um terreno baldio no Tarumã | Foto: Daniel Landazuri

A PC apreendeu um carro, modelo Corolla, placa PHY-8178, que foi usado pelo policial para ir à residência. O veículo aparece em imagens de câmeras de segurança, resgatadas pela equipe policial.

Além de responder sobre as suspeitas de participação no homicídio na esfera criminal, o policial militar também vai responder a um Procedimento Administrativo Disciplinar, que será instaurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar, de acordo com o Comando-Geral da PM.

Perícia

Conforme informações do Instituto de Criminalística, foram realizadas perícias na casa de Alejandro, bem como no veículo em que estava o policial militar, filmado pelas câmeras de segurança do condomínio entrando e saindo ainda na noite do último domingo (29/09).

O perito Wanderley Pires explicou que o resultado dos exames de DNA deverá sair no prazo de até 30 dias. “Neste período, continuamos com o trabalho pericial e aguardando o resultado dos vários exames que fizemos. Coletamos vestígios na casa que podem ser sangue ou outro material biológico, além de barro e vestígios de vegetação em tênis”, afirmou.

O engenheiro Flávio dos Santos morreu vítima de seis facadas | Foto: Divulgação Facebook

Investigações

O engenheiro Flávio dos Santos morreu vítima de seis facadas, conforme necropsia realizada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Relatos de testemunhas, imagens das câmeras de segurança e a falta de indícios físicos na portaria do condomínio fechado colocam em cheque a tese de que a residência de Alejandro tenha sido invadida por homens encapuzados, conforme a informação prestada em Boletim de Ocorrência por uma das pessoas que estava na residência na noite em que Flávio foi morto.

As equipes do 19º Distrito Integrado de Polícia e DEHS continuam as diligências em torno do caso.

*Com informações da assessoria da SSP-AM