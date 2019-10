Homem morre a tiros dentro de casa no Rio Piorini, na zona norte

a vítima foi morta dentro de casa | Foto: Reprodução

Manaus – Um homem identificado como Cristiano Lopes Ribeiro, de 41 anos, foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (4). O crime aconteceu por volta das 18h, dentro da residência da vítima, na rua Aurora, loteamento Rio Piorini, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atenderam a ocorrência e ao chegarem ao local já encontraram a vítima sem vida.

Após isolarem a área, os policiais acionaram o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) para realizar a perícia no local e após os procedimentos, funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Policiais da especializada estiveram no local para coletar informações e dar prosseguimento as investigações.

Até o momento da publicação desta matéria, nenhum suspeito foi localizado.