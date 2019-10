Menina desaparecida foi encontrada pedindo água e comida nas ruas

Sádia foi ouvida pelos policiais militares e depois conduzida a DEPCA | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus – Sádia Reis Barros, de 11 anos, foi encontrada desorientada, pedindo água e comida nas ruas do Nova Cidade, na noite sexta-feira (4), por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), onde foi acolhida e conversou com os pms sobre o desaparecimento.

O soldado Bruno foi quem encontrou a menor na pedindo ajuda na 15ª Cicom. Em conversa com Sádia, ele perguntou sobre onde estava durante o período do sumiço.

“Quando ela chegou pedindo auxilio, nós demos água e compramos um lanche. Ela disse não ter sofrido nenhuma lesão, mas não a questionamos muito, pois aparentava estar desnorteada”, disse o soldado.

O soldado Bruno da 15ª Cicom | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Enquanto a garota se alimentava, os militares da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) se deslocaram para a sede da cicom, para colher informações sobre o paradeiro do padrasto, também desaparecido. O Capitão Nilton Neto, dialogou com Sádia e confirmou detalhes das informações já obtidas pela equipe.

“Ela disse que o padrasto foi levado, mas não sabe dizer com precisão, e pelo fato de estar abalada, é bem compreensivo. Quando a equipe da especializada conseguir a veracidade dos fatos, a operação conjunta será realizada para encontrar o Leilson de Souza Marinho ”, disse o capitão.

Capitão Nilton Neto da CIPCães | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Sádia ainda confirmou ao capitão Nilton, que estaria na casa de uma moça durante o período em que era dada como desaparecida.

Após ser ouvida na Cicom, a menor foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde prestará depoimento a delegada titular, Joyce Coelho.

A mãe foi notificada sobre o aparecimento da filha, e também se foi encaminhada a sede da DEPCA onde será ouvida e orientada sobre os procedimentos que a polícia realizará para o resguardo da criança e sobre as investigações para encontrar o padrasto.