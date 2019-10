Identificado jovem que foi filmado e morto pela FDN em Manaus

Manaus - O jovem que foi filmado momentos antes de ser assassinado pela facção criminosa Família do Norte (FDN), foi identificado no Instituto Médico Legal (IML) como o autônomo Victor de Cordeiro Ligeiro, de 21 anos. O corpo foi encontrado foi encontrado por volta das 15h deste sábado (5), na rua 237, núcleo 24 do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A reportagem não conseguiu localizar nenhum familiar da vítima para comentar o caso. A polícia suspeita que o jovem foi executado em um "tribunal do crime", devido uma suposta traição dele ao grupo criminoso. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima exaltando a facção criminosa Família do Norte (FDN). Nas imagens também é possível ver o jovem sendo ameaçado por outros integrantes do grupo criminoso.

Um dos suspeitos aponta uma arma na cabeça da vítima e a questiona sobre uma suposta traição a outro grupo rival.

O grupo já estava trafegando com o autônomo em um carro, de modelo e placa não identificadas, e aproveitaram a tranquilidade da rua 237 para executá-lo.

Segundo a pericia, a vítima foi atingida com três tiros na cabeça e em uma das pernas. O exame de necropsia divulgado pelo IML aponta que Victor teve traumatismo craniano, causado pelos disparos.