Homem morre após ser esfaqueado por travesti em Manaus

Manaus - Um homem identificado apenas como "Tito", foi assassinado com uma facada na clavícula esquerda, nesta madrugada por volta de 1h30, na rua Dr. Edivaldo, no bairro Zumbi dos Palmares 1, na Zona Leste da capital amazonense.

Segundo informações da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi visto correndo de um travesti , que estava armado de uma faca. Sangrando bastante, a vítima não resistiu aos ferimentos e caiu sentado na frente de uma residência.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado pela 25ª Cicom e atestou a morte. O homem morava na rua Santa Rita, no mesmo bairro.

O suposto travesti, também morador do Zumbi, não foi encontrado pela polícia. A suspeita é de que o homem morreu em decorrência de dívidas com o tráfico de drogas, já que na área existem várias bocas de fumo.

O corpo do homem foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), após procedimentos da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

A vítima aparenta ter entre 30 a 35 anos, altura aproximada 1,25 , biótipo médio, cor da pele parda e cabelo ausente. O homem trajava camisa azul, bermuda jeans, boné preto Maresia. Também foi encontrado com o morto um cartão passa fácil em nome de Jackson Edrisse, além de uma chave com cordão do supermercado Makro.

Imagens do circuito externo de estabelecimento comerciais podem ter registrados a ação do assassino. A motivação do crime ainda é desconhecida pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vai investigar o assassinato.