Vídeo: Alejandro Valeiko se apresenta à policia

Alejandro Valeiko, suspeito de ter participado da morte do engenheiro Flávio Rodrigues , se entrega à polícia na manhã desta segunda-feira (7) na Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS), na Zona Leste, onde presta esclarecimentos.

O suspeito esteve acompanhado dos advogados, Marco Aurélio Choy, que também é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM ) e Yuri Dantas, que já foi advogado do ex-governador Amazonino Mendes. Além disso, seguranças do filho da primeira-dama estavam no local.



Valeiko é um dos suspeitos de participar da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, 42, que desapareceu após uma festa no condomínio Passaredo, onde Alejandro mora, e foi encontrado morto no dia seguinte (30) no Tarumã.