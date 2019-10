Investigações do homicídio do engenheiro buscam autores do crime

Manaus - Após uma semana do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, na noite de 29 de setembro após uma festa na casa de Alejandro Valeiko , no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, cinco dos seis suspeitos de envolvimento no crime permanecem presos. Alejandro Valeiko chegou a capital amazonense na manhã desta segunda-feira (7) para prestar depoimentos.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), os amigos estavam na casa de Alejandro Valeiko bebendo e usando drogas. Em determinado momento, surgiu uma discussão que foi seguida de agressões com facas. Flávio foi esfaqueado e morreu.

Ainda conforme a polícia, a vítima foi encontrada morta no bairro Tarumã, na tarde do dia 30 de setembro. O local onde estava o corpo fica próximo à casa de Alejandro Valeiko.



De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), o engenheiro levou seis golpes de arma branca. Dois golpes atingiram Flávio no lado esquerdo do abdômen. Dois foram na coxa esquerda e outros dois nas costas. O corpo tinha sinais de asfixia e ferimentos que sugerem que ele foi arrastado no chão.

A perícia realizada no dia 1º de outubro mostrou que havia resquícios de barro nos sapatos e calça de Alejandro Valeiko semelhantes ao do local em que o corpo do engenheiro foi encontrado.



Também segundo a investigação, foi encontrado sangue nas roupas de Alejandro e no carro da vítima, que ficou estacionado na garagem do condomínio.

Suspeitos:

Elizeu da Paz de Souza, sargento da polícia militar que trabalha no gabinete militar da Prefeitura de Manaus, foi preso no dia 3 de outubro de 2019. O carro utilizado por ele, que é alugado pela prefeitura, foi apreendido e passou por perícia.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) apuram se ele chegou à residência antes do engenheiro ser retirado do local e quem o chamou até lá. A polícia afirma que Elizeu de Souza foi até o condomínio, colocou o corpo no carro da Prefeitura de Manaus e saiu do local da festa.

Elielton Magno de Menezes Gomes, ferido nas costas na noite do crime, também foi preso na manhã do dia 3 de outubro de 2019 e segue sendo investigado pela DEHS.

Mayc Vinicius Teixeira Parede, chegou à delegacia no dia seguinte para cumprir o mandado de prisão expedido. Mayc chegou acompanhado de advogados.

José Evandro Junior, foi conduzido para a DEHS, por volta das 19h do dia 4 de outubro deste ano. Ao entrar na unidade, José Evandro alegou inocência e que não tem envolvimento com o homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues

Vittorio Del Gato, cozinheiro italiano da residência de Alejandro Valeiko, aproximadamente uma hora depois da prisão de José Evandro, foi levado à delegacia especializada, onde prestou os devidos esclarecimentos e após isso foi expedida mandado de prisão preventiva.

Alejandro Valeiko, dono da casa onde aconteceu o homicídio ,chegou à capital amazonense na manhã desta segunda-feira (7), acompanhado dos advogados Marco Aurélio Choy, presidente da Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM) e Yuri Dantas.

Segundo o advogado Marco Choy, Alejandro, que estava em tratamento de saúde no Rio de Janeiro, irá responder as perguntas da delegacia e contribuirá com as investigações do homicídio.

Familiares