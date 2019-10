Promotor de justiça acompanhará investigação do caso “Flávio”

O pedido foi assinado pela Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque | Foto: Reprodução

Manaus – Uma portaria assinada nesta segunda-feira (7), pela Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, do Ministério Público do Amazonas (MPAM), relata a indicação do Promotor de Justiça Igor Starling Peixoto, para acompanhar as investigações referente ao homicídio do Flávio Rodrigues dos Santos,de 42 anos.

Com o pedido, o promotor irá acompanhar com exclusividade, os trabalhos realizados pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), durante toda a investigação do caso “Flávio”.

Relembre o caso

Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, encontrado morto no dia (30) de setembro, em um terreno no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Entre os suspeitos do crime estão Alejandro Molina Valeiko, de 29 anos; Eliseu da Paz Souza; José Evandro Júnior; Elielton Magno de Menezes Gomes; Vittório Del Gatto, e Mayc Vinícius Teixeira Parede.

A decisão, cuja portaria é de nº 2972/2019/PGJ, será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público (DOMPE) nesta terça-feira (8), através de ofício, pela Secretaria de Segurança.