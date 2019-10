Revolta: passageiros ‘dão o troco’ em ladrão de ônibus em Manaus

Manaus - Leonardo da Silva Rodrigues, de 19 anos, foi agredido após roubar passageiros e funcionários de um ônibus do transporte público, da linha 626, na noite de segunda-feira (7). O fato aconteceu por volta das 23h, na rua Jurupary, comunidade Parque das Nações, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações da polícia, Leonardo ameaçou os passageiros em posse de uma faca tipo peixeira para obter sucesso no roubo. Em determinado momento, ele foi dominado e agredido pelas vítimas.

Uma equipe da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e evitou que o suspeito fosse linchado. Com Leonardo, foram apreendidos dois celulares e uma faca usada no crime.

Por conta dos socos e chutes, que provocaram fratura na tíbia (canela), Leonardo precisou ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste, onde passou por procedimentos cirúrgicos na ala de ortopedia.

O suspeito está sob custódia da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Leonardo é ex-presidiário com passagens por roubo, latrocínio e homicídio.

Após receber alta médica, o homem será levado para audiência de custódia e, posteriormente, seguirá para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174. O caso foi registrado no 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Flores, Zona Centro-Sul.