Passageira fica ferida durante assalto a ônibus em Manaus

Mulher foi atingida por estilhaços | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Uma mulher de 31 anos ficou ferida durante um assalto em um ônibus da linha 459, da empresa Eucatur, na tarde desta terça-feira (8). A vítima foi atingida por estilhaços de vidros, após os criminosos atirarem dentro do coletivo. O caso aconteceu nas proximidades do centro de treinamento do Detran-AM, na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.



A vítima não corre risco de morte. Ela foi socorrida pelo motorista do ônibus e levada no coletivo para o Hospital Delphina Aziz, localizado na avinda Torquato Tapajós.

Segundo testemunhas, dois homens, que se passavam por passageiros, anunciaram o assalto, por volta das 13h. No momento que recolhiam os pertences das vítimas, os assaltantes ficaram nervosos. “Um deles, que estava armado, fez um disparo no ônibus após ouvir uma pessoa chamando a polícia”, disse um policial - que trabalha na unidade de saúde.

Durante a fuga, os suspeitos, que não foram identificados até a publicação desta matéria, realizaram um segundo disparo contra o ônibus. Os criminosos fugiram para uma área de mata. Até o momento não informações sobre prisões.

Em um ato heroico, o motorista do coletivo conduziu o veículo pela contramão da Torquato Tapajós e deixou a vítima ferida no hospital.

Conforme o policial da unidade hospitalar, a mulher deu entrada com ferimentos nos supercílios. Ela deve ser transferida para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste, onde deve passar por procedimentos especializados.

O motorista do ônibus e os outros passageiros, que foram roubados, receberam orientação da Polícia Militar para registrar Boletim de Ocorrência em uma delegacia da área.