Em Manaus, dupla armada surpreende alunos em assalto no fim da aula

Nenhum aluno ficou ferido | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta terça-feira (8), uma faculdade localizada na Rua Leonor Teles, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, passou por momentos de tensão, com os estudantes da unidade tendo sido vítimas de uma tentativa de assaltos, que resultou em troca de tiros.

Na ocasião, em um horário de alta movimentação de alunos da unidade, após o término das aulas, dois homens chegaram ao local em cima de uma moto e anunciaram o assalto.

As unidades policiais, que ficam próximas à faculdade, responderam rapidamente a ocorrência, chegando ao local pouco tempo após o começo do assalto, encontrando os infratores e entrando em confronto com os bandidos.

Na ação, um dos homens foi baleado e posteriormente encaminhado ao Pronto-Socorro e Hospital 28 de agosto, para receber atendimento. Na ação, nenhum dos alunos da unidade foram atingidos. Não foi informado se o outro assaltante foi capturado.