Homem é preso acusado de roubar veículos em Manaus

Suspeito Robson da Silva Almeida, de 32 anos | Foto: Divulgação / PC-AM

Manaus – Um mandado de prisão preventiva no nome de Robson da Silva Almeida, de 32 anos, foi cumprido na manhã desta terça-feira (8). O homem é acusado de roubar veículos em Manaus. A apreensão aconteceu por volta das 11h, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital.

A operação foi realizada pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), sob o comando do delegado titular, Cícero Túlio. De acordo com ele, o infrator roubou um veículo modelo Saveiro, da montadora Volkswagen. Na ocasião do crime, Robson fugiu no carro, depois de roubar um ponto comercial.

“Nossa equipe conseguiu identificar o autor do crime e o paradeiro dele. Constatamos que ele está envolvido no roubo de outro automóvel, modelo Gol, que já foi recuperado. Nesse segundo caso, Robson, acompanhado de um outro indivíduo, fugiu depois de cometer o delito, ocorrido no dia 11 de setembro deste ano, na avenida Tancredo Neves, bairro Flores, zona centro-sul da cidade”, explicou o titular da Derfv.

Na apreensão foram encontrados com Robson diversas chaves de veículos, o que leva a polícia a suspeitar que ele esteja envolvido em outros casos de roubo de carros em Manaus.



Robson foi indiciado por roubo e ao término dos procedimentos, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e ficará à disposição da Justiça.