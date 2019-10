Adolescente de 13 anos mata rival a facadas durante briga

Uma adolescente de 13 anos é suspeita de matar uma jovem de 18 anos no sítio Cipó, em Caruaru , no agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi esfaqueada na região do abdômen.

De acordo com a polícia, as duas tinha uma rixa. No do dia crime, eles tiveram uma discussão. A vítima foi levada para o Hospital Regional do Agreste (HRA) pela equipe do Corpo de Bombeiros, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

A suspeita foi encontrada em casa e levada para a delegacia. Ela será apresentada ao Ministério Público.