Vídeo: FDN expulsa morador de residência para montar 'boca de fumo'

Manaus - Para obter um local estratégico na comercialização de entorpecentes na Zona Norte de Manaus, membros da facção criminosa Família do Norte (FDN) expulsaram um morador de sua residência, localizada na travessa Poliana, comunidade Riacho Doce, bairro Cidade Nova.

De acordo com o delegado Jander Mafra, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a equipe de investigação recebeu uma denúncia anônima, há uma semana. Por volta das 14h50, de hoje, os policiais tentaram fazer a abordagem ao grupo criminoso, mas foram surpreendidos a tiros.

"Não reagimos ao ataque para proteger os moradores da comunidade. O bando conseguiu fugir, mas abandonou uma pequena quantia de droga no local. No terreno haviam montado um comércio, inclusive com um balcão feito com uma tábua e uma cadeira de balanço. A venda de entorpecentes era controlada e havia revesamento de turno na residência", explicou Mafra.

Os investigadores montaram campana em frente da casa e conseguiram capturar Nelzimar Rodrigues de Azevedo, de 18 anos. Segundo o delegado, o suspeito retornou ao local para recolher os entorpecentes.

"A equipe deu voz de prisão ao jovem e apreendeu porções pequenas de maconha. Acreditamos que o resto do grupo fugiu com uma grande quantidade de droga", disse o delegado.

Nelzimar foi encaminhado ao 6º DIP, onde foi autuado por trafico de drogas. Ele será encaminhado à audiência de custódia.

