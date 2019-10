Em Manaus, jovem é preso com drogas no conjunto Águas Claras

Com o suspeito foram encontrados porções de cocaína, maconha, balança de precisão, celulares e dinheiro | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Juciano Silva da Silva, de 18 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (10) com drogas. A apreensão aconteceu por volta das 22h, na rua Cravo da Índia, próximo ao igarapé do Geladinho, no Conjunto Águas Claras, zona Norte da Capital.



Os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), sob o comando do tenente Ericksen, estiveram na frente da operação, abordaram o rapaz em atitude suspeita durante o patrulhamento da guarnição em uma área conhecida pelo domínio do tráfico de drogas.

"Quando abordamos o rapaz, encontrarmos com ele várias porções de maconha, cocaína, uma balança de precisão, celulares e dinheiro em espécie. Os familiares dizem que ele não fez nada, mas o próprio confessa o crime", disse o tenente.

Juciano foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de droga. Ele ficará a disposição da justiça.

No entrada da unidade policial, os familiares do suspeito, exaltados, tentaram impedir a equipe do Portal Em Tempo de fazer a apuração.