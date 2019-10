Vídeo: em Manaus, flanelinha é executado ao sair de casa na Praça 14

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - Um homem identificado como Antônio Décio de Paula, de 52 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (11). O crime aconteceu por volta das 18h20 no beco Marreca, na rua Jonathas Pedrosa, bairro Praça 14, zona Sul da capital.

De acordo com a polícia, a mãe da vítima informou que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região.

"Ela tinha acabado de sair de casa, quando ela ouviu os tiros e já teve certeza que se tratava de Décio. Mas apesar de saber dos crimes do filho, ela não sabe quem poderia ter efetuado o crime", disse o investigador identificado como Luizinho, do 24º Distrito de Polícia (DIP), que esteve no local da ocorrência.

Uma equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi acionada para o local após receberem denúncias de tiros com arma de fogo na localidade.

Nenhum morador da área quis se pronunciar sobre o homicídio, mas câmeras de segurança de algumas residências podem ajudar a polícia a identificar os suspeitos.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), também estiveram na cena do crime para realizara a perícia técnica e agentes do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo