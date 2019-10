Ex-presidiário morre após troca de tiros com a Rocam

O homem segue sem identificação | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - Um homem, ainda não identificado, morreu depois trocar tiros com policiais militares na noite desta sexta-feira (11), por volta das 21h, na rua Fernanda Cortez, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da Manaus.

Segundo informações do cabo D. Moraes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que participou da operação, a equipe recebeu denúncias que um ex-presidiário estaria comercializado drogas em uma quitinete no Jorge Teixeira.

"Quando nossa guarnição chegou no local, o meliante percebeu nossa presença e tentou fugir, mas nós fomos atrás, ele disparou contra a gente e para defender nossa integridade física, nós o alvejamos, o atingindo com três tiros", explicou.

Os materiais apreendidos foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). | Foto: Jhonata Lobato

Após ser atingido com um tiro no rosto e dois no peito, o rapaz foi levado ao Hospital e Pronto Socorro Dr. Platão Araújo, mas chegou sem vida na unidade hospitalar. O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), onde permanece sem identificação.

Com o suspeito foram encontrados um revólver calibre 38, quatro cartuchos e meio quilo de cocaína. Os materiais apreendidos foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na ocasião, um comparsa que também estava na residência, consegui fugir. Patrulhas foram realizadas para localizar o suspeito.