Tiroteio entre CV e FDN deixa um morto e um ferido no bairro Raiz

Manaus - Tiago Barbosa de Oliveira, de 17 anos, foi executado a tiros na madrugada deste sábado (12), nas proximidades da Feira Municipal da Raiz, na rua 4, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. Um outro homem, identificado pela polícia como Michel de Souza Guimarães, de 26 anos, foi baleado na ação criminosa.

De acordo com a equipe policial da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta das 4h. A guarnição foi acionada e encontrou, no início da manhã, um dos homens agonizando na rua. Outra vítima estava morta em cima de uma laje.

"Recebemos informações sobre um tiroteio nas proximidades da feira. Durante o patrulhamento, encontramos um dos homens baleado. Já o outro morreu na laje de uma casa com vários tiros. Dois homens a pé chegaram ao local e efetuaram os disparos contra a dupla", explicou.

Os criminosos fugiram, em seguida, tomando rumo ignorado. Eles seriam membros da facção criminosa Família do Norte (FDN). Já Tiago e Michel seriam integrantes do Comando Vermelho (CV), facção criminosa atualmente que domina o tráfico de drogas em 12 bairros da Zona Sul.

Dois homens a pé são os principais suspeitos dos crimes | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Conforme informações da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Tiago foi alvejado com tiros nas nádegas, na perna, nas costas e no tórax.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para retirar o cadáver de cima da laje e, posteriormente, entregar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Já Michel foi atingido com um tiro no pescoço. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste da capital amazonense. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Uma das vítimas foi socorrida com vida | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local levantando informações em torno do caso. A morte e tentativa de homicídio, segundo a polícia, estão relacionadas à briga de facções criminosas. O caso será investigado pela Polícia Civil.