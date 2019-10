Em Manaus, homem morto em troca de tiros com a Rocam é ex-presidiário

Manaus - A polícia identificou, neste sábado (12), o homem que trocou tiros com policiais militares da Rocam. Trata-se do ex-presidiário Evandro Cruz da Silva, de 26 anos, que acabou morto a tiros na noite de sexta-feira (11), na rua Fernando Cortez (antiga rua 4), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo o registro da Rocam, o fato aconteceu por volta das 18h30, quando uma guarnição em patrulhamento recebeu informações anônimas sobre a comercialização de drogas em uma casa.

Ao chegar no endereço citado, a equipe policial conta que foi recebida a tiros e revidou a represália. Na troca de tiros, Evandro foi atingido com dois tiros no tórax e outro no rosto. Um comparsa de Evandro conseguiu fugir.

O suspeito ainda foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste da capital amazonense, onde morreu instantes após dar entrada.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 38, quatro munições e meio quilo de cocaína. A materialidade ilícita foi apresentada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde o caso também foi registrado, consta que Evandro era ex-presidiário. Ele tinha duas passagens por tráfico de drogas e duas por porte ilegal de arma de fogo.