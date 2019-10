Acerto de contas na Zona Leste de Manaus deixa homem baleado na cabeça

Manaus - Jeferson Ribeiro dos Santos, de 23 anos, foi alvejado com tiros na cabeça no início da manhã deste sábado (12), na rua Alameda A3, no loteamento Cidade do Leste, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de policiais da 4ª Companhia Interativa (Cicom), a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 6h15, quando Jeferson foi abordado por um homem, que fugiu logo após o crime sem ser identificado.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, no bairro São José, Zona Leste, onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.

A esposa da vítima, de identidade não informada, disse para a polícia que Jeferson é envolvido com o tráfico de drogas e que o crime pode ter sido motivado por acerto de contas.