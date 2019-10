4 quilos de maconha são apreendidos no Porto de Manaus

Manaus - Policiais militares, por meio da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), apreenderam 4 kg de maconha, tipo skunk, no Porto de Manaus, nesta sexta-feira (11).

Segundo relatos policiais, a equipe da viatura 6021, por volta das 14h, foi acionada para verificar denúncia anônima sobre um homem de 29 anos que estaria trazendo entorpecentes em uma embarcação que havia saído de Tefé com destino a Manaus. Segundo a denúncia, o barco teria atracado em Coari, onde deixou 5 kg da droga, e em Manacapuru, deixando 3 kg, e que atracaria em Manaus, onde seriam entregues 4 kg da substancia no Porto de Manaus.

Ao chegar no local, a guarnição identificou o infrator, realizando a abordagem. Com ele, nada foi encontrado, porém quando questionado quanto a sua participação em tráfico de entorpecentes, o rapaz colaborou com a polícia, levando a equipe policial até o local de armazenamento da droga.

O homem trabalhava há 10 meses na referida embarcação e recebia R$ 500 por cada pacote entregue, e o mesmo afirmou que, na semana passada, utilizando o mesmo método, trouxe aproximadamente 100 kg do entorpecente.

O homem foi encaminhado ao 1° DIP para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria