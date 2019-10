Homem baleado em rip-rap no Petrópolis morre no Hospital 28 de Agosto

Manaus - José Wendell dos Santos, de 40 anos, foi assassinado com três tiros, na manhã deste domingo (13), em um rip-rap da comunidade São Sebastião, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), José Wendell estava sob efeito de bebidas alcoólicas em um trecho do rip-rap, quando foi surpreendido a tiros. O autor dos disparos ainda é desconhecido.

Após o crime, a vítima foi socorrida por familiares e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital, onde morreu por volta das 9h35. Conforme a polícia, a vítima era usuária de entorpecentes e o crime pode ter relação com dívidas do tráfico de drogas.

Represália

No 28 de Agosto, um vigilante - que presta serviços na unidade hospitalar -impediu a equipe do Portal Em Tempo de ter acesso às informações. Em determinado momento, o profissional, que não teve a identidade revelada, pôs as mãos no peito do repórter policial e o empurrou em direção à calçada, com o intuito de barrar o acesso a qualquer tipo de informação referente ao caso.

O vigilante, que não teve a identidade divulgada, após a agressão ao repórter policial | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Após a agressão sofrida, o repórter do Em Tempo solicitou, junto à equipe de comunicação da unidade hospitalar, as devidas providências. Por telefone, o profissional foi informado que o caso será tratado pelos superiores da segurança da unidade, para que não venha ocorrer novamente.

Os familiares da vítima não quiseram comentar sobre o assassinato. Conforme informações da polícia, José Wendell foi atingido com dois tiros na cabeça e um no abdômen.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. A DEHS investigará o assassinato.

Violência na Zona Sul