VÍDEO: usando faca, mulher ameaça e tortura amante do marido no AM

Manicoré - Uma mulher, não identificada até o momento, foi vítima de agressão, tortura e ameaça de morte em Manicoré, município a 332 quilômetros de Manaus. O caso ocorreu na última semana e foi registrado em vídeo. Nele, uma mulher identificada apenas como "Ana" agride a vítima após descobrir que ela teria um caso com seu marido, um homem conhecido apenas como "Pajuba".

Com uma faca em mãos, a mulher submete a suposta amante a uma verdadeira sessão de tortura por longos cinco minutos. A jovem está acuada em um canto da quitinete, onde possivelmente aconteciam os encontros amorosos com o homem casado. Ana desfere tapas e golpes na cabeça, costas e joelhos da vítima. Por fim, corta os cabelos da outra com a faca.

“Ou é teu cabelo ou é tua vida”, ameaça Ana. Durante a agressão, a jovem é avisada para não se envolver com Pajuba, por ele ser "velho e casado". Ana obriga a mulher a prometer se afastar e ainda manda a vítima a dizer um texto: “Pajuba, quero só o teu dinheiro porque tu é velho e não quero ficar contigo”.

Enquanto é agredida, a vítima implora sem sucesso para que a suspeita cesse a tortura. "Para, Ana. Por favor, tu já me bateu", diz.

Ana ainda ameaça a jovem de morte caso ela não saia da cidade ou denuncie a agressão à polícia. “Se tu for na delegacia, vou torar teu pescoço”, diz a suspeita no vídeo.

Informações dão conta de que Ana foi intimada a comparecer na delegacia da Polícia Civil do município para prestar esclarecimentos sobre as agressões na última segunda-feira (7). Em depoimento, ela teria dito que fez uma das filhas gravar o vídeo torturando a amante do marido.

Veja o vídeo: