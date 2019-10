Vídeo: Criminosos roubam dinheiro e joia de cofre da Caixa, em Manaus

Manaus – Criminosos invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus, e roubaram de um dos cofres dinheiro e joias. O fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira (14).

Segundo informações da polícia, os criminosos fizeram um buraco na parede da agência até chegar ao cofre. Um prédio abandonado na avenida Tefé, que funcionava como uma clínica particular, foi usado como acesso à agência bancária.

Os criminosos levaram todo o material do cofre | Foto: Divulgação

Os criminosos levaram todo o dinheiro do cofre e joias após passarem pela entrada de uma caixa de ar-condicionado. Na fuga, o grupo deixou uma lanterna e fugiu pela área de um estacionamento privado.

O Portal EM TEMPO tentou contato com a gerência do banco, mas ninguém quis atender a reportagem. O responsável pelo estacionamento particular foi impedido pelo gerente de dar declarações sobre o caso.

Uma moradora do bairro, que preferiu não se identificar, disse que ouviu batidas na parede desde à noite de sábado (12). Ela ainda viu dois homens suspeitos na frente do edifício antes da chuva, na noite de domingo (13).

Buraco feito pelos assaltantes | Foto: Divulgação

"Não é de hoje que tentam roubar essa agência bancária. Eu cheguei a ouvir batidas fortes na parede, mas não liguei pois pensei que fosse alguma obra ou até mesmo moradores de rua batendo na parede por estarem drogados. Como choveu, os criminosos aproveitaram para concluir o furto", disse a moradora.

O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas atribuições serão acompanhadas pela Polícia Federal (PF), devido a estatal ser órgão federal.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo