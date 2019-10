Mototaxista é assassinado no Careiro Castanho

Manaus - O mototaxista Jefferson Barbosa Lima, de 33 anos, foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (14), no quilômetro 115 da rodovia federal BR-319, que liga Manaus ao município do Careiro Castanho.

O corpo da vítima foi encontrado jogado no meio da rodovia. A autoria do crime não foi identificada pela polícia. O motivo do assassinato também é desconhecido.

O corpo foi removido pela manhã ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus, para procedimentos de exames de necropsia.

Ao Portal EM TEMPO , o pai da vítima, de 54 anos, disse que desconhece o motivo do crime. "Até agora eu não sei porque o meu filho foi assassinado. O celular dele ficou com a esposa. Eu não sei se algum passageiro matou ele para não pagar a corrida", disse.

O caso será investigado pela 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), do Careiro Castanho.