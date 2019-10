Jovem suspeito de assalto é morto com 12 facadas e 2 tiros em Manaus

Manaus - Um suspeito de assalto , ainda não identificado, foi assassinado com 12 facadas e dois tiros, na tarde desta segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o homem estava cometendo uma série de roubos, junto com um comparsa, quando foi perseguido e atacado. O caso aconteceu entre a rua São Eusébio e rua 9, comunidade Monte Pascoal, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram à polícia que a dupla criminosa estava em uma motocicleta modelo Fun, de cor vermelha, de placa NPA-5177, que possui restrição de roubo. Os suspeitos foram surpreendidos por um veículo, modelo Voyage de placa NOM4D96. No carro haviam três pessoas, sendo dois homens e uma mulher.

“A primeira versão que a equipe policial recebeu é que o motorista do carro colidiu contra a moto e atacou o motoqueiro a facadas. O comparsa reagiu ao ataque e atirou contra os ocupantes do veículo. Um dos passageiros do carro, que também estava armado, trocou tiros com o garupa, que fugiu a pé. O piloto da moto, ferido por arma branca, ficou no meio do fogo cruzado e acabou sendo atingido com dois tiros nas costas e morreu no local”, explicou o tenente Ronaldo Azevedo, superviso da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Durante o tiroteio, o condutor do Voyage, identificado como Fabricio C. S., 22, acabou ferido com um tiro no braço esquerdo. Ele e os outros passageiros abandaram o veículo, na rua 9. Segundo a 26ª Cicom, Fabricio deu entrada no Serviço Pronto-Atendimento (SPA) Galiléia e depois transferido para o Hospital João Lúcio.

Suspeita é que a dupla criminosa havia roubado um dos ocupantes do veículo | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a suspeita é que a dupla criminosa havia roubado um dos ocupantes do veículo, que reagiu com apoio dos outros amigos. No entanto, essa primeira versão está sendo apurada.



“Pode ter sido vingança motivada por um assalto ou um acerto de contas. A moto e o carro envolvidos no crime serão removidos para o estacionamento da DEHS, e a vítima ferida deve ser ouvida na delegacia”, disse Rocha.

O corpo do suspeito foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia e aguardar o reconhecimento de familiares.