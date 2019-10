Polícia recupera 13 veículos durante o fim de semana

Manaus- A Polícia Militar do Amazonas recuperou 13 veículos roubados durante patrulhamento realizado entre a manhã de sexta-feira (11) e a madrugada desta segunda-feira (14), em Manaus. Oito carros e cinco motocicletas foram localizados em 13 bairros da capital. Cinco homens foram presos e um adolescente foi apreendido durante as ações que culminaram na recuperação dos automóveis.



As ações ocorreram nos bairros Colônia Terra Nova, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Novo Israel, Novo Aleixo, Gilberto Mestrinho, Japiim, Petrópolis, Alvorada, Da Paz, Santa Luzia, Cachoeirinha e Centro.

Na manhã de sexta-feira (11), policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária prenderam um homem de 34 anos na rua 196, bairro Novo Aleixo, em posse de uma motocicleta Honda CG 125 Titan KS, prata, placa JXY-1078, com restrição de roubo.

Durante ações no sábado (12), policiais militares da Força Tática prenderam dois homens de 21 e 25 anos após troca de tiros na rua Tapajós, no centro de Manaus. Com eles, um veículo Toyota Yaris, branco e placa PHT-5H83, que havia sido roubado, foi recuperado e um revólver calibre 38 apreendido.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) recuperaram o veiculo Fiat Siena El Flex, prata, placa NOP-0235, que havia sido roubado de um motorista de aplicativo na avenida Francisco Queiroz, bairro Cidade Nova. Dois homens de 19 e 30 anos foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido na avenida Arquiteto José Henrique, bairro Colônia Terra Nova. Com eles, foram encontrados um simulacro de arma de fogo, três facas tipo peixeira e quatro aparelhos celulares.

*Com informações da assessoria