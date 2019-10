Líder do CV no São Raimundo é executado no Santa Etelvina

A vítima foi executada com 17 tiros | Foto: Reprodução

Manaus – Nilcivan Amorim Alves, de 32 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 17h, quando homens, ainda não identificados, chegaram em um carro, chamaram pela vítima e dispararam diversas vezes. O crime aconteceu na rua Jorge Teixeira, bairro Santa Etelvina, zona Norte da capital.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para o local após o homicídio e ao fazerem uma vistoria no apartamento da vítima, encontraram na garagem, um carro modelo Etios sedam de cor vermelha, placa PHL0058, que tinha sido roubado no bairro Japiim.



Segundo a polícia Nilcivan atuava como líder da facção criminosa "Comando Vermelho" no bairro São Raimundo | Foto: Divulgação

Vizinhos da vítima não deram muitas informações para a polícia alegando desconhecer o rapaz, que morava na localizada há dois meses.

De acordo com a polícia, Nilcivan atuava como líder da facção criminosa "Comando Vermelho" no bairro São Raimundo, zona Oeste.

Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), realizaram a perícia do corpo ainda no local e constataram que a vítima foi atingida com 17 tiros, sendo um nas costas, dois no braço esquerdo e 14 na cabeça.

Após a perícia, o corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).