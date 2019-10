Em Manaus, homem é preso com carro roubado na zona Sul

Afonso tem passagens por roubo, associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo | Foto: Divulgação

Manaus - Suspeito por envolvimento em roubo de veículos, um homem identificado como Afonso de Oliveira Limongi, de 25 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (14) por policiais militares, por volta das 19h30, na rua General Glicerio, bairro Praça 14, zona Sul da capital.

Os militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) estavam em patrulhamento e receberam informações de que um homem, em um carro modelo Gol, de cor preta, estaria se deslocando para realizar um ataque contra pessoas de uma facção criminosa em um bairro da zona Sul.

"Quando nós identificamos o suspeito, revistamos o veículo e encontramos um revólver 38 com munições. Consultamos a procedência do veículo e constatamos que se tratava de um carro roubado, com placa clonada", disse o tenente Gelberth Matheus, que esteva a frente da operação.

No carro foi encontrado um revolver calibre 38 e munições | Foto: Divulgação

De acordo com o tenente, Afonso tem várias passagens por roubo, associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O homem foi apresentado no 1°Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foi preso em flagrante e após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ficará a disposição da justiça.