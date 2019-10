Vendedor ambulante é assassinado a caminho do trabalho, em Manaus

O homem foi morto com cinco tiros | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O vendedor ambulante Laudemir dos Santos, de 56 anos, foi assassinado com cinco tiros, na madrugada desta terça-feira (15), no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

O crime ocorreu por volta das 4h40, na rua Negreiros Ferreira. Laudemir empurrava um carrinho com alimentos em direção ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da capital.

Durante o trajeto, um homem passou por Laudemir e, em seguida, assobiou ao identificá-lo. Outro homem surgiu e efetuou tiros à queima-roupa. Laudemir morreu na hora.

Após o crime, os criminosos fugiram por um escadão sem levar nada da vítima. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar nas investigações da Polícia Civil.

Conforme informações da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Laudemir foi atingido com três tiros na cabeça, um na nuca e outro na coxa direita.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia. No local, o sobrinho da vítima conversou com a equipe do Portal EM TEMPO.

Leonardo dos Santos, de 28 anos, confirmou que Laudemir estava indo trabalhar quando foi atacado e morto a tiros. Ele afirmou que desconhece a motivação do crime.

"Não sabemos quem cometeu o crime e nem o motivo. Vamos aguardar as investigações da polícia", disse. Ao ser questionado se Laudemir tinha algum envolvimento com o tráfico de drogas, Leonardo desconversou e preferiu não comentar.

Entretanto, segundo uma fonte policial, os familiares afirmaram à polícia que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas. O caso será investigado pela Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS).