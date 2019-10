Homem escapa da morte após ser atingido com 11 tiros em bar de Manaus

Os tiros atingiram várias partes do corpo | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 28 anos foi alvo de um atentado no fim da noite de segunda-feira (14), na rua São Luís, no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. A vítima foi atingida com 11 tiros.



Segundo informações da polícia da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 23h14. O homem estava em um bar no momento em que foi surpreendido por quatro criminosos, ainda não identificados.

Os suspeitos começaram a efetuar vários tiros em direção da vítima. Em seguida, os atiradores fugiram em um carro, modelo Siena, de cor cinza, de placa também não identificada.

Ferido no tórax e no abdômen, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade hospitalar da capital. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

O caso foi registrado pela 2ª Cicom e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve investigar a tentativa de homicídio.