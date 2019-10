Vídeo: traficantes da FDN são mortos em confronto com policiais

Manaus - Três homens, ainda não identificados, foram mortos a tiros durante um confronto com policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Na ação, outros dois homens foram presos, cinco armas de fogo apreendidas, além de dois carros com restrição de roubo recuperados.

O fato aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (15), na rua Uirapuru, conjunto 31 de Março, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Os policiais estavam investigando as mortes ocorridas na região, quando receberam informações que integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) estavam em uma casa.

Durante a ação policial, os suspeitos revidaram disparando tiros contra as equipes. Na intervenção policial, três homens foram baleados e, em seguida, socorridos para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Os suspeitos não resistiram aos ferimentos.

Após o tiroteio, dois homens, que ainda não tiveram os nomes divulgados, se entregaram e foram encaminhados para uma unidade policial. Dois carros com restrição de roubo e cinco armas foram apreendidos com os suspeitos, além de munições.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve na unidade hospitalar levantando informações. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML), onde devem passar por exames de necropsia.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo