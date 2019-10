Vídeo: professor é assassinado enquanto saia para trabalhar, em Manaus

Manaus - Um dia após o Dia dos Professores, um educador é assassinado em Manaus. Diego de Lima Araújo, de 36 anos, foi morto com cinco tiros, na manhã desta quarta-feira (16), no beco Santa Maria, próximo à rua União, localizada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com uma moradora, que preferiu não se identificar, Diego foi abordado por um criminoso quando saia de casa para ir ao trabalho. Ele estava acompanhado da filha, uma adolescente, que não teve a idade divulgada. A vítima dava aula de matemática na Escola Estadual Áurea Pinheiro Braga, mesmo local onde a filha estuda.

"Ele estava subindo na moto quando um homem atirou. Ele era meu amigo. Nunca fez mal a ninguém", frisou a dona de casa.

Outra testemunha afirmou que o responsável pelos disparos é conhecido da área e frisou que ele estava acompanhado de uma mulher no momento do crime.

"O crime ocorreu por volta de 6h40. Quando o assassino foi em direção ao Diego, ele estava acompanhado de uma mulher, mas depois de atirar, voltou sozinho", explicou a testemunha.

O professor foi morto com cinco tiros | Foto: Izaías Godinho

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acreditam que o professor possa ter sido vítima de um latrocínio (roubo seguida de morte). O cordão e o celular dele foram levados pelo assassino.

Todas as hipóteses serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso

No dia 4 de outubro deste ano, Abed Vitorino Pena Neto, de 24 anos, e a namorada dele, identificada como Bruna de Azevedo de Souza, de 22 anos, foram executados a tiros em frente à casa onde moram, na mesma rua onde Diego foi morto.

As investigações, até o momento, não apontam ligação entre as mortes.

