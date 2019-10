Mulher mata, arranca pênis do marido e enterra o corpo no quintal

Uma mulher de 41 anos se entregou à polícia em São Mateus, Norte do Espírito Santo , onde confessou ter matado o marido no último sábado (12), em Vila Pavão, em Vitória. O homem foi encontrado enterrado em uma cova rasa, no quintal da casa onde morava. Ela decepou o pênis e colocou no bolso da bermuda dele.

A suspeita, que não teve a identidade revelada, entregou-se na segunda-feira e não foi presa em flagrante. Ela já havia registrado oito ocorrências de violência doméstica contra o homem. Além disso, tinha uma medida protetiva contra a vítima.

Ainda não se sabe se as agressões registradas foram a motivação do crime.

O caso é investigado pela polícia. Após serem acionados, os agentes foram ao quintal da mulher com uma testemunha e peritos e encontraram o corpo com várias perfurações no pescoço e o pênis decepado.