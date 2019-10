Adolescente denuncia estupro e agressor é preso na Ponte Rio Negro

O caso aconteceu em trecho da ponte Rio Negro, em Iranduba, | Foto: Foto Ilustrativa/Arquivo EM TEMPO

Manaus - Após tentar estuprar uma adolescente de 14 anos, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde desta terça-feira (16). O suspeito, conforme a polícia, atacou a adolescente, que estava sozinha trabalhando em uma barraca de venda de água de coco, localizada no trecho da Ponte Rio Negro, em Iranduba, região metropolitana da capital amazonense.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) conseguiram fazer a captura do suspeito quando ele tentava fugir de bicicleta pela ponte no sentido Manaus.

“Estávamos atendendo uma ocorrência de um suicídio, na ponte, quando fomos acionados por uma equipe da polícia civil. Os investigadores estavam em serviço no Cacau Pirera e no retorno foram parados pela vítima, que pedia socorro na rodovia”, explicou o cabo Costa Andrade, da 8ª Cicom.

A menina em desespero, repassou as características do suspeito para equipe policial. “A vítima contou que o homem pegou em suas partes íntimas, para se proteger ela lutou e pediu ajuda. Com o autor do crime foi apreendido uma faca. A equipe policial também foi até a residência da vítima e comunicou os pais da adolescente sobre o ocorrido. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia”, disse o policial.

A vítima deve ser submetida a exames de conjunção carnal. O suspeito foi autuado por estupro de vulnerável e deve permanecer na carceragem da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, onde o caso foi registrado.