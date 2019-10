Em Manaus, homem é preso transportando maconha em potes de suplemento

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e deve ser encaminhado para audiência de custódia | Foto: Divulgação

Manaus - Jorge Igor de Paula Lemos, de 31 anos, foi preso por volta das 15h desta quarta-feira (16), na rua Ticuna, núcleo 12 do Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O suspeito foi capturado quando tentava fazer o transporte de 14 tabletes de maconha do tipo skunk para o aeroporto Eduardo Gomes, na Zona Oeste. O entorpecente estava escondido dentro de potes de suplementos.

A equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) recebeu a denúncia anônima informando que o transporte da droga aconteceria hoje, no endereço repassado.

"Montamos campana no local, mas não havia movimentação devido à chuva. Minutos depois, o suspeito saiu carregando uma caixa de papelão. Durante abordagem, encontramos dentro da caixa três potes de suplementos. Nas embalagens estavam os 14 tabletes de substância com características de maconha do tipo skank", disse o delegado Jander Mafra, titular do 6º DIP.

O suspeito relatou a polícia que seria o responsável apenas de fazer o "corre" das drogas. O destino do material ilícito não foi informado. "Ele disse que iria despachar o entorpecente no aeroporto. Nesse caso pode ser um caso de tráfico de drogas interestadual ou intermunicipal", explicou Mafra.

Jorge Igor não possui antecedentes criminais. Ele foi autuado por tráfico de drogas e deve ser encaminhado para audiência de custódia.