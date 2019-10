Foragido da justiça é morto a tiro ao reagir prisão em Manaus

O caso será investigado pelo 4ºDIP | Foto: Divulgação

Manaus - Após reagir ao cumprimento de mandato de prisão, o foragido da justiça John Claiton Silva de Lima, de 24 anos, foi morto com um tiro na tarde desta quarta-feira (16). O caso aconteceu na rua Copaíba, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Rafael Costa e Silva, titular do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), John Cleiton estava sendo procurado, há quase uma semana, por envolvimento em um assalto a uma pizzaria, na comunidade Grande Vitória. O proprietário levou imagens das câmeras de segurança à polícia, que ajudou na identificação do suspeito.

"Após a identificação do suspeito passei a elaborar o mandado de prisão preventiva dele. Porém, constatamos que ele já possuía outros dois mandados de prisão preventiva em aberto, um referente a um roubo e outro por receptação. Ele também já era foragido da justiça e tinha uma ordem judicial para que ele retornasse ao sistema", explicou o delegado.

O foragido passou a ser monitorado. "Montamos campana no local e observamos toda a movimentação dele. O policial fez abordagem no momento que ele estava saindo de uma residência, mas ele correu. Durante a fuga, o John sacou uma arma e apontou na direção do investigador, que reagiu", disse Costa e Silva.

Ainda de acordo com o delegado, John Claiton foi baleado apenas com um tiro nas costas. Entretanto, ele não resistiu e morreu no local. A pistola do suspeito foi apreendida pela equipe policial.

O 4º DIP segue investigando o caso e deve continuar a busca pelo comparsa de John Claiton, que participou do assalto na pizzaria.

"Foi uma intervenção policial, que acontece eventualmente, mas temos que estar preparado para isso. Nossa atividade é estressante, demanda certo cuidado e não podemos pagar o preço de errar e um policial perder a vida", justificou o delegado.